Garage in fiamme: distrutta un'auto, danni ad abitazione

Auto a fuoco in un garage a Rimini. E' accaduto nel primo pomeriggio al piano terra di una palazzina di tre piani al civico 192 di via Covignano. Le fiamme si sono estese distruggendo il veicolo e tutto quello che si trovava all'interno del garage. Da valutare anche i danni provocati da fumo e calore all'appartamento sovrastante il cui terrazzo è stato fortemente compromesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Restano ancora da appurare le cause del rogo.

foto Adriapress