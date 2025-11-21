  
Fuoco in via Covignano

Garage in fiamme: distrutta un'auto, danni ad abitazione

In foto: i vigili del fuoco al lavoro in via Covignano
i vigili del fuoco al lavoro in via Covignano
di Redazione   
Ven 21 Nov 2025 17:36 ~ ultimo agg. 17:48
Auto a fuoco in un garage a Rimini. E' accaduto nel primo pomeriggio al piano terra di una palazzina di tre piani al civico 192 di via Covignano. Le fiamme si sono estese distruggendo il veicolo e tutto quello che si trovava all'interno del garage. Da valutare anche i danni provocati da fumo e calore all'appartamento sovrastante il cui terrazzo è stato fortemente compromesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Restano ancora da appurare le cause del rogo. 

foto Adriapress

