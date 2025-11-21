  
evento voluto dalla famiglia

Una cena solidale nel giorno del suo compleanno. Rimini ricorda Gianni Indino

In foto: Gianni Indino
Gianni Indino
di Redazione   
Ven 21 Nov 2025 17:14 ~ ultimo agg. 17:28
Una cena-spettacolo solidale, in memoria di Gianni Indino, in occasione del suo compleanno. E' quella che si svolgerà lunedì 24 novembre alle 20,30 al ristorante Frontemare di Rimini. Una serata pensata dalla moglie Anna e dai figli Valentina e Federico per ricordare attraverso affetto, condivisione e solidarietà, il marito, il padre ma anche l'imprenditore e presidente di Confcommercio, scomparso nel febbraio di quest'anno.

L’evento ha, infatti, anche un importante scopo benefico: parte del ricavato sarà devoluto ad AROP Odv – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, che sostiene da anni bambini e famiglie impegnati nella lotta contro le malattie oncoematologiche. A condurre l'appuntamento sarà Patrizia Deitos, con la partecipazione straordinaria di due amici storici del mondo dello spettacolo, Gigi Vigliani e Samuel il Ventriloquo. Un evento che unirà show, musica ed emozioni, aperto a tutte le persone che hanno conosciuto e stimato Gianni Indino nella sua lunga e intensa vita professionale e umana.

