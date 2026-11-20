Viola per due volte in poche ore il divieto di avvicinamento all'ex compagna e finisce in manette. Giovedì a Rimini gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo, italiano, per la reiterata inosservanza della misura cautelare, grazie al monitoraggio del braccialetto elettronico collegato alla Sala Operativa della Questura. Il primo allarme è scattato intorno alle 13, quando il dispositivo ha segnalato l'ingresso dell'uomo nell'area interdetta, da cui doveva restare, a causa di precedenti atti persecutori, ad almeno un chilometro di distanza.

Pochi minuti dopo è stato lo stesso indagato a chiamare la Polizia ammettendo lo sconfinamento e indicando di trovarsi dai genitori: gli agenti lo hanno raggiunto e accompagnato in Questura per gli accertamenti.

Alle 20.40 il dispositivo ha però inviato un secondo allarme per un nuovo ingresso nella stessa zona off-limits. Rintracciato sul posto dalle pattuglie, l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.