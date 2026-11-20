Dopo le aperure arrivate dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sulla richiesta dei partiti di centrodestra di rinviare a dopo le comunali il rinnovo dei vertici IEG, arrivano le reazioni dei coordinatori comunali dei partiti di minoranza.

"Per Forza Italia Rimini - scrive il coordinatore Davide Frisoni -, la fretta di blindare i giochi nel capoluogo risponde all’esigenza di definire subito gli assetti di potere e le nomine nelle società e nelle partecipate strategiche del territorio, a partire da Italian Exhibition Group (IEG), al riparo da un vero confronto interno. Nella sua risposta all’articolo congiunto del centrodestra sulle nomine in IEG, il Sindaco, dicendosi a parole favorevole salvo verifiche (ma lo abbiamo già spiegato nel nostro intervento), non manca di far intendere che «i loro sono bravissimi e gli altri non sarebbero all’altezza», seminando dubbio e zizzania come se piovesse. Gli vorremmo ricordare un vecchio detto per aiutarlo a essere meno supponente: “chi si loda si imbroda”. Un’autoreferenzialità che, secondo noi, contrasta con i problemi reali dei cittadini. Rimini guida infatti le rilevazioni nazionali sul costo della vita con un’inflazione sei decimali sopra la media italiana (+0,6%), spinta da casa e bollette. Di fronte a questa emergenza, critichiamo l’impiego di milioni di euro in operazioni di interesse di parte — dall’acquisizione dell’ex Cinema Settebello alle lungaggini sulla pista di atletica e sullo stadio — e chiediamo di concentrare ogni risorsa sul sostegno alle famiglie e al potere d’acquisto: «Prima le persone, poi gli equilibri di palazzo»."

"Cogliamo con grande interesse l’apertura del sindaco Jamil Sadegholvaad a verificare la possibilità di posticipare le nomine del CdA della più importante partecipata del Comune di Rimini così come sollecitato dalle forze di minoranza - commenta il segretario comunale della Lega Gilberto Giani -. È una decisione saggia. Non pensiamo che sia un taglio netto rispetto al navigato metodo del ‘valzer delle poltrone’ che blinda i ruoli più importanti chiudendoli, come già accaduto, a soggetti esterni estranei al gotha politico della sinistra locale, tuttavia si tratta certamente di un segnale significativo, diretto a chi non sappiamo dirlo. Certo, il sindaco non perde l’occasione per sviare l’attenzione confrontando una nomina locale, pur importante, a una nomina nazionale ben più significativa, quella del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ma comprendiamo anche le difficoltà politiche di Sadegholvaad che se dà un colpo al cerchio non può non dare un colpo anche alla botte (in questo caso il governo di centrodestra). Per onestà intellettuale, poi, non possiamo non riconoscere le capacità e l’equilibrio dell’attuale presidente IEG Maurizio Ermeti. Chi vivrà, vedrà. Vogliamo tuttavia rassicurare il sindaco: la linea d’azione della Lega è sempre la medesima, a Roma come a Rimini. Ciò che conta sono i risultati"