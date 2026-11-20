E' rimasta a terra per quasi 24 ore, dopo una brutta caduta in casa, la 88enne tratta in salvo dai Carabinieri. L'anziana era rimasta immobilizzata sul pavimento della propria abitazione a Cattolica. L’intervento è scaturito dalla provvidenziale segnalazione di un vicino che, non vedendo la donna dal giorno precedente e non ricevendo risposta al campanello, ha allertato il 112 temendo il peggio.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’appartamento chiuso dall’interno ma, notando una luce accesa attraverso il vetro della porta, hanno subito compreso la gravità della situazione. Richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco e del 118, i Carabinieri hanno ispezionato il perimetro dell’immobile, riuscendo a forzare una finestra della cucina per accedere all’interno. La donna è stata trovata riversa a terra, in un ambiente ormai freddo e visibilmente provata dalla lunga attesa: caduta la sera precedente e sprovvista di telefono cellulare a portata di mano, non era riuscita a chiedere aiuto. Soccorsa e rassicurata, l’88enne è stata affidata al personale sanitario e

trasportata in ospedale.