Nicola Marcello si conferma ampiamente in vetta alla classifica dei redditi di chi siede nell’aula del consiglio comunale di Rimini. Il consigliere di Fratelli d’Italia (e anche consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito) nel 2025 si attesta a 345.456 euro. A seguire c’è la presidente del consiglio comunale (e segretaria provinciale del PD) Giulia Corazzi con 79.488 euro con i due Zamagni, Giuliano del PD e Marco di Rimini Rinata, poco sopra i 70mila. In minoranza, dopo Marcello, figurano invece Luca De Sio del Gruppo Misto con 67.135 euro e il decano del consiglieri Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia con 63.274. Redditi decisamente bassi invece per Edoardo Carminucci del PD, il più giovane in aula, con 5.804 euro e per l’ultimo arrivato tra le fila di Rimini Futura (in sostituzione del dimissionario Pasini) Alberto Pedrelli che dichiara 9.851 euro. Il sindaco Jamil Sadegholvaad si attesta invece a 138.610 euro mentre la vicesindaca Chiara Bellini a 91.720 euro. Per quanto riguarda il resto della Giunta si va dai 79.488 euro degli assessori Juri Magrini e Francesco Bragagni ai 98.956 di Anna Montini.

Spulciando dichiarazioni e stati patrimoniali pubblicati sul sito del comune emergono poi alcune curiosità. Ad esempio il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina (58.316 euro il suo reddito) risulta proprietario, comproprietario o proprietario di porzioni di 16 immobili e 75 terreni mentre De Sio possiede 20 azioni Amazon e 195 del colosso automobilistico cinese BYD. L’assessore Kristian Gianfreda (81.118 euro) è invece titolare della ditta individuale “Coffee Time Film”