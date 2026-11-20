I "ricchi e poveri" del consiglio comunale di Rimini: le dichiarazioni 2025
Nicola Marcello si conferma ampiamente in vetta alla classifica dei redditi di chi siede nell’aula del consiglio comunale di Rimini. Il consigliere di Fratelli d’Italia (e anche consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito) nel 2025 si attesta a 345.456 euro. A seguire c’è la presidente del consiglio comunale (e segretaria provinciale del PD) Giulia Corazzi con 79.488 euro con i due Zamagni, Giuliano del PD e Marco di Rimini Rinata, poco sopra i 70mila. In minoranza, dopo Marcello, figurano invece Luca De Sio del Gruppo Misto con 67.135 euro e il decano del consiglieri Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia con 63.274. Redditi decisamente bassi invece per Edoardo Carminucci del PD, il più giovane in aula, con 5.804 euro e per l’ultimo arrivato tra le fila di Rimini Futura (in sostituzione del dimissionario Pasini) Alberto Pedrelli che dichiara 9.851 euro. Il sindaco Jamil Sadegholvaad si attesta invece a 138.610 euro mentre la vicesindaca Chiara Bellini a 91.720 euro. Per quanto riguarda il resto della Giunta si va dai 79.488 euro degli assessori Juri Magrini e Francesco Bragagni ai 98.956 di Anna Montini.
Spulciando dichiarazioni e stati patrimoniali pubblicati sul sito del comune emergono poi alcune curiosità. Ad esempio il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina (58.316 euro il suo reddito) risulta proprietario, comproprietario o proprietario di porzioni di 16 immobili e 75 terreni mentre De Sio possiede 20 azioni Amazon e 195 del colosso automobilistico cinese BYD. L’assessore Kristian Gianfreda (81.118 euro) è invece titolare della ditta individuale “Coffee Time Film”