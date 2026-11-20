Il Consiglio Comunale di Rimini giovedì si è acceso sulla vicenda dell'inchiesta sul Nucleo Falchi della Polizia Locale per una nuova interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina.

Come premessa, Rufo Spina ha citato "l'estrema gravità e delicatezza del momento che sta vivendo il Corpo di Polizia Locale di Rimini in ragione dei molteplici procedimenti penali che da 10 anni a questa parte stanno funestando la credibilità e la serenità del lavoro del corpo stesso di fronte all'opinione pubblica riminese" e che "il Corpo di Polizia Locale deve essere tutelato al massimo grado dalle istituzioni democratiche al fine di garantirgli quella serenità di azione che il suo ruolo di primo tutore della legalità comunale mira a rappresentare, preservandolo da qualsiasi sospetto e o possibile ingerenza non conforme ai principi di indipendenza, parità, trasparenza e buon andamento".

Ha poi rivolto tre domande a sindaco e assessore: "Di avere una descrizione dettagliata dell'organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale con indicazione nominativa dei relativi incarichi al 9 novembre 2026, ovvero al momento di efficacia delle dimissioni del comandante Andrea Rossi e il subentro del facente funzioni. Di impegnarsi pubblicamente di fronte a questo Consiglio Comunale e alla città a selezionare e nominare il prossimo comandante del Corpo di Polizia Locale mediante concorso per titoli aperto a candidati esterni con bando pubblico pubblicato a livello nazionale. Di impegnarsi a dare le dovute direttive politico-amministrative affinché il facente funzioni, fino all'entrata in carica del nuovo comandante selezionato mediante concorso pubblico, non provveda a operare promozioni o cambi nell'attribuzione dei ruoli e nelle posizioni dirigenziali".

A rispondere con fermezza l'assessore alla Polizia Locale Rufo Spina: "Consigliere Spina, non so se questa interrogazione aiuti a garantire la serenità d'azione, come lei ha scritto nel considerato della sua interrogazione. Perché, vede, nelle sue tre domande, nella prima chiede di avere una descrizione dettagliata, con l'indicazione nominativa, delle attività. Questo sa molto di attività inquisitoria. Perché le cose che lei chiede sono pubbliche da anni. Quindi chiederle in questa forma, in questo Consiglio, dimostra la sua forma mentis e la sua cultura. Mi limito quindi a elencare quelle che sono le unità operative: Comando e servizi amministrativi, presidio del territori e sicurezza urbana, Sicurezza stradale, pronto intervento e viabilità. Queste sono le unità operative che lei dovrebbe già conoscere e delle quali dovrebbe conoscere anche i nomi.

La seconda domanda è quella di impegnarsi pubblicamente, di fronte a questo Consiglio e alla città, a nominare il prossimo comandante mediante concorso. Anche questa, consigliere, sottintende che gli ultimi comandanti siano stati nominati nelle segrete stanze, senza considerare la legge. Invece non funziona così, perché ci sono la legge, il Testo unico degli enti locali, lo Statuto e i regolamenti, e sono state seguite le procedure. Se lei avesse letto l'articolo 110 del TUEL, lo saprebbe, perché anche il comandante Rossi, sia nella prima nomina sia nella seconda, è stato selezionato sulla base dell'articolo 110 del TUEL, attraverso una procedura di selezione pubblica. Quindi chiedere queste cose, anche qui, dimostra la sua cultura e dimostra la pretestuosità di questa interrogazione".

Sulla terza domanda, "nella quale chiede di impegnarsi a dare le dovute direttive. Se avesse studiato, saprebbe che le considerazioni che ha fatto e le prerogative a cui lei fa riferimento, che attribuisce alla politica, sono di spettanza del dirigente sulla base dell'articolo 107 del TUEL. Se lo vada a leggere. Studi, fa l'avvocato, così capirebbe che sono prerogative del dirigente, che ha la mia totale fiducia, e della Giunta, nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge. Per cui il dirigente, il dottor Mazzotti, potrà fare quello che ritiene opportuno nello svolgimento dell'attività e nella gestione del Corpo della Polizia Locale, delle risorse umane e di come intende riorganizzarle. Non è la politica che fa queste cose. È la legge che delega il dirigente a farle".

Rincarando ancora: "questa è un'interrogazione davvero pretestuosa, che o dimostra una scarsa cultura di governo, una scarsa cultura amministrativa e una scarsa conoscenza delle leggi, oppure è fatta solo per strumentalizzazione politica".

Magrini ha poi citato la notizia, appena arrivata, della revoca della misura interdittiva per sette agenti su otto (vedi notizia). "Questo per arrivare a dirle quello che le ho detto quando le ho risposto a suo tempo: ci vuole fiducia nella magistratura e nel corso delle cose, ma ci vuole altrettanta fiducia nei nostri dipendenti, dirigenti e funzionari. Finché la giustizia non dirà una cosa diversa, ci vuole molta cautela su queste questioni, perché non ne va solo del buon nome dell'Amministrazione e della tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale, ma c'è anche il lavoro e la dignità delle persone. Per cui ci vuole molta attenzione."

E' quindi intervenuto il sindaco Sadegholvaad: "Faccio un ulteriore appello, che avevo già rivolto a tutti i consiglieri: lavorare sulla sostanza delle cose, non speculare su vicende dolorose che sono ancora tutte da definire. Come anche la sentenza di oggi dimostra, il percorso è ancora lungo. Ma questa voglia spasmodica, consigliere Spina, di emettere sentenze dai banchi della minoranza, devo dire dai suoi banchi, perché ho notato una postura estremamente corretta da parte di molti consiglieri di minoranza, non le fa onore. Voglio dire, non è un segreto per nessuno: lei legittimamente ambisce a fare il candidato sindaco per la città. Dimostrare un'ignoranza, nel senso etimologico del termine, così evidente, quando chiede, al primo punto, una descrizione dettagliata dell'organizzazione interna, lei che da anni fa il consigliere comunale, è sinceramente imbarazzante. Il comandante facente funzione Mazzotti ha evidentemente tutte le facoltà per espletare appieno il suo ruolo di comandante facente funzione. E non è certamente lei che può dire che cosa debba fare o non fare un comandante. Non è certamente lei. E per quanto riguarda l'impegno pubblico a selezionare e nominare il prossimo comandante per titoli, questo è esattamente quello che è sempre stato fatto, caro consigliere Spina. Se lei ha altre informazioni, lo scooter è sempre a sua disposizione”. (riferimento a un precedente dichiarazione di disponibilità del sindaco ad accompagnarlo in Procura col suo veicolo).

Nella controreplica Rufo Spina ha chiesto risposta scritta urgente e ribattuto con piglio: "l'ignoranza è tutta vostra perché voi ignorate che ci sono una molteplicità di ufficiali, sottufficiali, agenti della Polizia Locale che pregano e chiedono che queste cose vengano poste in essere". "Vedo che cisi si sta scaldando per cose che l'assessore ha dichiarato essere cose normali. Ma se sono cose normali, qual è il problema? Datemi la risposta. Ditemi nero su bianco che sarà fatto un concorso per titoli esterno, aperto a tutti i candidati, pubblicato e aperto a tutti i candidati italiani".

E ancora: "Io credo di interpretare i desiderata degli ufficiali, dei sottufficiali e degli agenti di Polizia Locale quando si ritiene che il prossimo comandante del corpo debba poter ricevere del "lei" da tutti i sottufficiali e da tutti gli altri ufficiali e ci sia un rapporto di distacco, perché io penso che in questi 10 anni ci sono state delle mancanze, oggettivamente". Il consigliere ha ricordato che "su 122 agenti sono stati interessati da vari provvedimenti il 10%, io penso che sia necessario, per la tutela di questo corpo — che penso che sia il corpo più importante che ha il Comune — che le cose siano dette in modo preciso, che ci sia un comandante esterno selezionato tramite concorso esterno. Esterno all'attuale corpo. Certo, se partecipa un interno e vince, bene. Ma certo, deve essere aperto a tutti. Il concetto è che noi vogliamo delle garanzie". Secca conclusione: "Proprio perché è roba di tutti, per togliere qualsiasi sospetto che la Polizia Locale sia roba di qualcuno. La mia richiesta è solo per quello e il fatto che voi vi scaldiate per così poco la dice lunga".