Dopo la morte del marito, nel 2005, aveva percepito una modesta pensione di reversibilità fino a che l'Inps ha bussato alla sua porta chiedendole la restituzione di circa 9.000 euro. Protagonista della vicenda, una professoressa del riminese, Emanuela Grassetto, che ha deciso di andare in causa contro l'Istituto e, seguita dall'avvocata Greta Testa, ha vinto in primo grado.

Questa la lettera inviata in redazione da Emanuela Grassetto

"Breve riassunto della mia storia: rimasta vedova nel 2005 a 39 anni con un figlio di neanche 7 anni, ho incominciato a percepire una pensione minima che mi ha permesso di SOPRAVVIVERE per 10 anni quando, nel 2015 finalmente, sono entrata di ruolo come docente. Da quel momento ho incominciato ad avere una stabilità lavorativa e quella PICCOLA somma non solo mi teneva legata al ricordo di mio marito (soprattutto per la sofferenza che aveva passato con la malattia morendo in casa tra le mie braccia!) ma mi aiutava nella ricostruzione della vita mia e di mio figlio (contitolare della pensione stessa che, per chiarire, era di 380 euro!).

Ed ecco che mi arrivano, a distanza di breve tempo, 3 notifiche di INDEBITO dall’INPS (la parola stessa mi crea fastidio, perchè io non ho mai preteso nulla se non la pensione minima che lo STATO riconosce alla persona rimasta vedova) che mi chiedevano indietro delle somme, per un totale di circa 9000 euro, INDEBITAMENTE percepite, come se io avessi RUBATO o RAGGIRATO l’istituto.

E’ stato allora, dopo avere riflettuto e aver preso ancora più consapevolezza del fatto che io NON AVEVO RUBATO NULLA, NON AVEVO COMMESSO REATI, NON AVEVO MAI DICHIARATO IL FALSO NELLE MIE DENUNCE DEI REDDITI (oltretutto sono dipendente dello Stato!), AVEVO DIRITTO AD UN SUSSIDIO (ma che poi tale non era visto che l’INPS me lo chiedeva indietro a distanza di anni!!!!!), è stato allora dunque che mi sono affidata all’Avvocato GRETA TESTA del Foro di Rimini che con professionalità, chiarezza, onestà, umanità ha preso in mano la mia pratica e ho deciso di andare in causa contro l’istituto.

Ho preso questa decisione anche per creare un precedente per altre persone, che ho scoperto essere tante, che si vedono inoltrare delle notifiche dall’INPS e tacciono per paura o perché si sentono loro malgrado in torto.

Io ho VOLUTO andare avanti e con soddisfazione comunico che, in primo grado, insieme al mio Avvocato, abbiamo VINTO la causa!!

La sentenza è dell’8 ottobre e per me è stato un momento in cui ho capito che GIUSTIZIA può essere fatta, che non bisogna arrendersi soprattutto quando si è consapevoli di essere nel GIUSTO.

Ora si vedrà.

Noi andremo sempre avanti a testa alta."