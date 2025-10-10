Vie Covignano e Sant'Aquilina: 1,2 milioni per riqualificare le due strade

E' arrivato il via libera dalla Giunta comunale di Rimini al progetto esecutivo per la riqualificazione di due strade che da tempo versano in condizioni critiche: si tratta di via Covignano e via Santa Aquilina. Entrambi gli interventi rientrano tra i lavori di ripristino conseguenti all'alluvione del maggio 2023 e sono finanziati dalla struttura commissariale. Il finanziamento complessivo ammonta a 1,2 milioni di euro, attraverso contributi statali. 650 mila per la messa in sicurezza di via Covignano e 550 mila per via Sant’Aquilina. Il completamento dei lavori è programmato entro la fine dell’anno, in linea con le tempistiche richieste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione.

Per via Covignano, i lavori interesseranno i tratti che si estendono da via Raticosa alla Chiesa di S. Fortunato, da via Castellaccio al Belvedere Ristorante Chiacchera, e da via Monterotondo a via Montechiaro. L'intervento prevede opere stradali di consolidamento dell'intera sezione stradale per garantire la piena sicurezza della circolazione.

Nel caso di via Sant’Aquilina, l'intervento si concentrerà sul tratto dalla Consolare San Marino al civico 49. Anche in questo caso saranno realizzate opere di consolidamento della sezione stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza originarie.

Entrambi gli interventi si completeranno con il rifacimento della segnaletica orizzontale delle banchine e degli incroci con le vie limitrofe.