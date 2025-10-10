  
il 14 ottobre

A Montefiore Conca si presenta la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità

di Redazione   
Ven 10 Ott 2025 11:54 ~ ultimo agg. 11:56
Il Comune di Montefiore Conca ospiterà martedì 14 ottobre 2025, alle ore 20.30, presso il Teatro Malatesta di via della Repubblica, un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla presentazione della nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità. Si tratta di un ruolo introdotto per rafforzare la rete dei servizi sanitari sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la continuità assistenziale tra casa e ospedale e di favorire un supporto più diretto e proattivo alle persone, in particolare quelle considerate più fragili. L’infermiere di famiglia e comunità opera infatti come punto di riferimento sanitario di prossimità, facilitando l’accesso alle cure, promuovendo la prevenzione e mettendo in collegamento cittadini, professionisti e risorse della comunità.

All’incontro prenderanno parte l’Amministrazione Comunale, la Direzione di Distretto, la Direzione Assistenziale Provinciale e i rappresentanti dell’U.O. Cure Primarie di Rimini e Riccione, che illustreranno nel dettaglio modalità operative, obiettivi e benefici del nuovo servizio. L’evento è rivolto sia ai cittadini che ai professionisti del settore socio-sanitario interessati a conoscere da vicino questo modello organizzativo, già attivo in diverse realtà nazionali e destinato a diventare un elemento strutturale del sistema sanitario territoriale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario di Riccione.

