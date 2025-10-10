  
PER LA SOMMA DI 100 EURO

Cede cocaina sul lungomare: a Miramare arrestato un 18enne

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 10 Ott 2025 12:35 ~ ultimo agg. 12:47
Un 18enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini sul litorale sud di Miramare. La persona, mentre percorreva il litorale in bicicletta, è stata fermata nella flagranza dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le frequenti soste e il guardarsi frequentemente intorno, sono stati atteggiamenti che hanno fatto insospettire i militari, che hanno osservato il 18enne essere avvicinato poco dopo da uno sconosciuto a cui il ragazzo consegnava qualcosa, allontanandosi poi frettolosamente. Gli operanti dunque sono intervenuti fermando entrambi: l'acquirente aveva ricevuto un involucro contenente una dose di cocaina, subito recuperata, mentre il 18enne è stato trovato con la somma di 100 euro in contanti, frutto dell'attività illecita. Per quest'ultimo è scattato il fermo in attesa del giudizio direttissimo, per l'acquirente, che aveva gettato l'involucro in un'aiuola per eludere il controllo, è invece scattata la segnalazione per uso personale di droga alla Prefettura.

 

