nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi

In foto: visita al cantiere del Palas
visita al cantiere del Palas
di Roberta Rotelli   
Mar 19 Ago 2025 18:43 ~ ultimo agg. 20 Ago 02:31
Tempo di lettura 2 min
Il comune di Riccione ha dato il via al progetto "Riccione cambia, un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro". Martedì 19, 26 agosto e 2 settembre è, infatti, possibile per i cittadini entrare all'interno dei cantieri per assistere allo stato di avanzamento dei lavori in città.

Ha preso ufficialmente il via il percorso di trasparenza e partecipazione promosso dall’amministrazione comunale di Riccione per raccontare in presa diretta ai cittadini i grandi interventi in corso d'opera in città.  La prima tappa permette infatti di entrare nel cuore del Palazzo dei Congressi di via Virgilio, dove è ormai quasi ultimata la realizzazione di una nuova passerella al terzo piano. I lavori all'interno dello stabile, per un costo di circa 2 milioni, proseguiranno fino al 27 agosto con il rifacimento e l’ammodernamento anche dei servizi igienici, la riqualificazione estetica e funzionale dei vani scala e la ristrutturazione completa della cucina al quinto piano, dotata di impiantistica rinnovata e di nuovi arredi. Tra gennaio e giugno al Palacongressi sono già stati svolti 45 eventi associativi e aziendali, con una media di 550 partecipanti per evento. Rispetto al primo semestre 2024, le presenze crescono di un +7,7%, a conferma dell’attrattività sempre crescente della struttura. Il viaggio nei cantieri della città di Riccione proseguirà anche nei martedì delle prossime settimane.

