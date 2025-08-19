Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
Il comune di Riccione ha dato il via al progetto "Riccione cambia, un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro". Martedì 19, 26 agosto e 2 settembre è, infatti, possibile per i cittadini entrare all'interno dei cantieri per assistere allo stato di avanzamento dei lavori in città.
Ha preso ufficialmente il via il percorso di trasparenza e partecipazione promosso dall’amministrazione comunale di Riccione per raccontare in presa diretta ai cittadini i grandi interventi in corso d'opera in città. La prima tappa permette infatti di entrare nel cuore del Palazzo dei Congressi di via Virgilio, dove è ormai quasi ultimata la realizzazione di una nuova passerella al terzo piano. I lavori all'interno dello stabile, per un costo di circa 2 milioni, proseguiranno fino al 27 agosto con il rifacimento e l’ammodernamento anche dei servizi igienici, la riqualificazione estetica e funzionale dei vani scala e la ristrutturazione completa della cucina al quinto piano, dotata di impiantistica rinnovata e di nuovi arredi. Tra gennaio e giugno al Palacongressi sono già stati svolti 45 eventi associativi e aziendali, con una media di 550 partecipanti per evento. Rispetto al primo semestre 2024, le presenze crescono di un +7,7%, a conferma dell’attrattività sempre crescente della struttura. Il viaggio nei cantieri della città di Riccione proseguirà anche nei martedì delle prossime settimane.