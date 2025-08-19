Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione

Con un bando da un milione di euro, la Regione Emilia-Romagna sostiene progetti, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti del Terzo settore e Onlus impegnati nel recupero e redistribuzione di alimenti, nella gestione di mense gratuite, e nella lotta allo spreco alimentare. “Al centro di questa misura - spiega la consigliera Alice Parma, vice capogruppo Pd in Assemblea legislativa-, c'è anche il rafforzamento e l’avvio degli empori solidali, tema su cui abbiamo presentato un atto in consiglio regionale con il fine di valorizzare luoghi che sono veri e propri presìdi di prossimità, che combinano il sostegno materiale con percorsi di accompagnamento e promozione della dignità delle persone”. Il bando è stato aperto il 1° agosto. “Promuoviamo progetti e luoghi in cui si diffondono stili di vita sani, si contrastano gli sprechi, si costruiscono relazioni tra le persone e si stimola l’attivazione dei cittadini, in particolare dei giovani, attorno ai temi della solidarietà e della responsabilità ambientale e sociale. Con questo bando - conclude Alice Parma - la Regione conferma una visione che mette al centro le persone e il valore delle comunità solidali, dove nessuno viene lasciato indietro”.