Eventi culinari estivi

95° tappa dell'International Street Food a Misano Adriatico

Mar 19 Ago 2025 17:40 ~ ultimo agg. 20 Ago 02:33
Dal 21 al 24 agosto 2025, Misano Adriatico si trasformerà in un palcoscenico del gusto: la celebre Intenational Street Food farà tappa nel Parco Mare Nord portando con sé i profumi, i sapori e le atmosfere di un viaggio culinario intorno al mondo. La manifestazione, ideata e guidata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire e vivere il cibo in modo autentico, conviviale e internazionale. Con oltre 200 tappe previste in tutta Italia per l’edizione 2025, l’International Street Food si conferma una delle realtà più dinamiche del panorama gastronomico nazionale. Tra gli stand e i truck, i visitatori potranno assaporare un’incredibile varietà di proposte culinarie: dalle tradizionali fritture di Don Fritto alle specialità messicane,  il kürtős ungherese, gli hamburger di chianina  e di scottona, i classici arrosticini abruzzesi, la pizza fritta e  la cucina siciliana. Ad accompagnare il tutto, una curata selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali.

 

 

 

