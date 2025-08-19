  
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti

In foto: Paolo Nori al We Reading Festival
Paolo Nori al We Reading Festival
Mar 19 Ago 2025 18:37
Anche Santarcangelo ha visto un incremento di turisti nel fine settimana di Ferragosto. Più di mille persone hanno partecipato al festival WeReading, 160 in visita alle grotte e circa 300 contatti per la Pro Loco, con strutture ricettive e attività ristorative che si sono riempite di residenti e turisti.

Al festival che si è svolto dal 14 al 17 agosto tra Museo Etnografico, Museo Storico Archeologico e parco dei Cappuccini sono accorse oltre mille persone per partecipare a incontri, talk e concerti: dall’appuntamento inaugurale con lo scrittore Paolo Nori al live conclusivo di Kyoto, Giorgieness, Atlante e ColliMare, tutti i momenti di WeReading hanno riscontrato un’ottima presenza di pubblico.

Positivi anche i dati della Pro Loco, che nei soli tre giorni compresi tra venerdì 15 e domenica 17 agosto ha ricevuto circa 300 contatti e condotto in visita guidata 160 persone alla scoperta delle grotte, tra cui numerosi italiani ma anche stranieri, tedeschi, francesi, olandesi e polacchi, dopo la straordinaria partecipazione registrata nella due giorni di Calici Santarcangelo (8 e 9 agosto).

Santarcangelo si conferma ancora una volta ‘città per tutte le stagioni’, come recita la campagna promozionale avviata con il lancio del nuovo brand turistico Visit Santarcangelo, proseguendo l’ottimo trend del mese di luglio, chiuso con una crescita del 25% degli accessi a pagamento alle grotte rispetto allo stesso mese del 2024” afferma il sindaco Filippo Sacchetti.

