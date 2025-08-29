Via Proteo, approvato il documento per l'allargamento stradale

La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo all'intervento denominato "Allargamento di Via Proteo", avviando così l'iter per la risoluzione di una criticità viabilistiche della zona nord della città. Il progetto punta alla messa in sicurezza del tratto compreso tra viale Domeniconi e viale Zambianchi. L'intervento prevede l'allargamento della carreggiata dal lato Ravenna attraverso alcune procedure espropriative. I lavori includeranno la preparazione dell'area mediante rimozione dei sottoservizi interferenti, pulizia della vegetazione e scarifica superficiale del terreno per consentire l'ampliamento della sede stradale.Il progetto comprende inoltre l'adeguamento completo dell'infrastruttura, con modifica e integrazione della pubblica illuminazione, potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e aggiornamento di tutta la segnaletica verticale e orizzontale. La necessità dell'intervento è emersa a seguito dell'incremento del traffico determinato dai lavori del lungomare nord e dalla chiusura di via Porto Palos. Il quadro economico complessivo dell'operazione ammonta a 250 mila euro e i tempi di realizzazione prevedono il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica entro novembre 2025 e del progetto esecutivo per febbraio 2026. L'avvio dei lavori è programmato per la primavera 2026 e durerà circa tre mesi.