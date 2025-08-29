La scuola "Fai Bene" di via Verenin Grazia parte dagli accessi in sicurezza

Accessibilità in sicurezza per le famiglie e i bimbi che, quando sarà realizzata, frequenteranno la Scuola Primaria "Fai Bene" in Via Verenin Grazia, nella zona di Rimini Nord. La Giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto esecutivo. Verrà realizzato un nuovo braccio della rotonda esistente su Via Verenin Grazia per consentire l'accesso veicolare, mentre la pista ciclabile attuale sarà prolungata fino all'ingresso della scuola con un allargamento specifico per l'attraversamento ciclo-pedonale. L'intervento include anche la creazione di continuità per il percorso ciclabile, attualmente interrotto, attraverso un nuovo attraversamento dedicato.

L'area disporrà di un parcheggio pubblico con 18 posti auto, di cui uno riservato a persone con disabilità, che si aggiungerà agli stalli previsti per l'edificio scolastico. Sarà inoltre allestita una zona dedicata alla fermata degli scuolabus con piazzale di manovra per mezzi di servizio e di emergenza, garantendo così una gestione ottimale dei flussi di traffico durante le attività scolastiche.

Particolare attenzione è stata rivolta al superamento delle barriere architettoniche, con percorsi pedonali dotati di segnaletica podotattile e cordoli sopraelevati. per difendersi dai rumori della vicina strada sarà realizzato un terrapieno rinverdito. Sarà potenziato il verde e rifatta l'illuminazione pubblica, con predisposizione per un eventuale futuro sistema di videosorveglianza. L'investimento per la realizzazione dell'area di accesso ammonta a 500 mila euro, interamente finanziati con risorse comunali. I lavori avranno una durata prevista di quattro mesi.

L'intervento si inserisce nel progetto di realizzazione della scuola, una struttura a due sezioni con laboratori, refettorio e palestra su un'area di circa 8.000 metri quadri.