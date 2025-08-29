  
Eventi enogastronomici

La Notte Gialla di Coldiretti a San Leo

la consegna
di Redazione   
Ven 29 Ago 2025 15:40
Sabato 30 agosto 2025 in Piazza Dante Alighieri a San Leo torna la Notte Gialla di Coldiretti, una serata all’insegna dei sapori autentici, della cultura e della bellezza del territorio. I partecipanti potranno degustare un menù interamente dedicato alle eccellenze romagnole: dalla bresaola e battuta di vitellone di Romagna IGP, al ragù e filetto alla griglia, fino alle patate della Valmarecchia, accompagnati dai vini delle aziende locali. “La Notte Gialla è un’occasione per raccontare e condividere i valori dell’agricoltura italiana, fatta di qualità, sostenibilità e legame con il territorio – dichiara Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini –. In una cornice unica come quella di San Leo, vogliamo far incontrare i cittadini con il mondo dei nostri agricoltori, veri custodi del paesaggio e delle tradizioni locali”. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di San Leo.

