dal 1 settembre al 31 gennaio

Parte la stagione venatoria: pista ciclabile del Marecchia vietata ai cacciatori

In foto: Un militare del Corpo Forestale
Un militare del Corpo Forestale
di Redazione   
Ven 29 Ago 2025 13:44 ~ ultimo agg. 13:57
Con la partenza della stagione venatoria, lunedì 1 settembre c'è la preapertura, si ripropongono i problemi di convivenza con i cacciatori. Negli anni scorsi erano continue le denunce per spari vicino alle case o lungo i sentieri naturalistici. E, come ogni anno, le amministrazioni provano a tutelare alcune aree sensibili. Dal prossimo lunedì a Rimini entra in vigore l'ordinanza che stabilisce specifiche limitazioni lungo la ciclabile del Marecchia. Il provvedimento - spiega l'amministrazione - nasce dalla necessità di evitare il ripetersi di gravi episodi che hanno coinvolto in passato cittadini e visitatori che frequentano abitualmente questi tracciati. L'area interessata comprende il tratto del percorso naturalistico che attraversa il territorio comunale, delimitato dalla SS 16 fino al confine amministrativo.
 
L'ordinanza stabilisce il divieto assoluto di praticare l'attività venatoria in una zona di protezione estesa per cinquanta metri su entrambi i lati del percorso principale. All'interno di questa fascia di rispetto è inoltre obbligatorio mantenere le armi da caccia completamente scariche. Le aree confinanti con tale zona sono soggette al divieto di effettuare spari la cui traiettoria possa interessare il percorso stesso. Il documento prevede inoltre che sia vietato transitare sul tracciato o attraversarlo portando armi cariche.
 
Le disposizioni rimarranno valide per tutto il periodo della stagione venatoria, dal 1° settembre 2025 al 31 gennaio 2026. A verificare che le regole vengano rispettate ci sarà un gruppo interforze, formato da Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Guardie Volontarie.
