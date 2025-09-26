Via libera in consiglio a variazione di bilancio: investimenti per 2,8 milioni

Con 19 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato del gruppo Comune di Rimini (esercizio 2024) e con 20 favorevoli e 12 contrari anche la variazione di bilancio 2025/2027.

La manovra prevede investimenti per circa 2,8 milioni (quasi del tutto coperti attraverso l’applicazione dell’avanzo libero) a copertura di opere infrastrutturali, come la manutenzione straordinaria delle strade per 1,5 milioni e la realizzazione del nuovo parcheggio lungo la via Tristano-Isotta, nel quartiere dei Padulli. Con la manovra sarà anche finanziata la realizzazione di una linea fognaria di 450 metri di lunghezza in via Ca’ del Drago, funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell’area (300mila euro), oltre agli interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore (70mila euro).

Finanziato anche l’affidamento un incarico per la progettazione della fattibilità tecnico ed economica della nuova piazza che sarà realizzata nell’area dell’ex colonia marina Enel, immobile in disuso che sarà demolito nei primi mesi del nuovo anno dando così la possibilità di riqualificare l’area. Inoltre, la manovra permetterà di finanziare ulteriori interventi per il Parco don Tonino Bello che circonda la nuova piscina comunale di Viserba.

Rispetto alla manovra di parte corrente, emerge una maggiore entrata da recupero dell’evasione dell’imposta di soggiorno per 170 mila euro e una maggiore spesa di 300 mila euro per la copertura dell’aumento delle spese per le utenze, legate alla revisione dei prezzi per la componente legata all’energia termica.