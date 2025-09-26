  
verifiche alla linea elettrica

Linea interrotta nel pesarese: ancora disagi per chi viaggia in treno

In foto: la ferrovia a Riccione
la ferrovia a Riccione
di Redazione   
Ven 26 Set 2025 09:29 ~ ultimo agg. 09:39
Dopo i problemi di giovedì mattina per la temporanea interruzione della circolazione all'altezza della stazione di Faenza, ancora problemi per chi viaggia in treno: questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea ferroviaria Ancona-Bologna è sospesa tra Montemarciano e Mondolfo, nel pesarese, per verifiche tecniche alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi: si segnalano a Rimini convogli in ritardo di un'ora. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

aggiornamenti su www.viaggiatreno.it

