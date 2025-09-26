Lavori stradali
Lavori su Via dei Bastioni Settentrionali. Traffico in tilt per tutta la mattina
In foto: Traffico rallentato Via Bastioni Settentrionali
di Redazione
1 min
Ven 26 Set 2025 11:23 ~ ultimo agg. 11:51
Mattinata di disagi per i passeggeri che transitano su Via Bastioni Settentrionali A causa dei lavori stradali programmati per le giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre traffico rallentato sul tratto stradale che va da Via dei Cavalieri a Corso d'Augusto/Ponte Tiberio. La chiusura stradale è prevista dalle ore 8.30 alle 12.30. Lunghe code di auto e moto hanno interessato per tutta la mattinata la rotatoria che interseca Via dei Mille e Via Bastioni Settentrionali.
