Rimini
Pezzo di cornicione cade da un palazzo. Vigili del Fuoco in via Garibaldi
In foto: l'intervento dei vigili del fuoco @newsrimini
di Redazione
1 min
Ven 26 Set 2025 10:37 ~ ultimo agg. 10:54
Per fortuna quando è caduto dall'alto di un palazzo del centro storico di Rimini in strada non stava passando nessuno e il pezzo di cornicione è rovinato a terra senza ferire nessuno. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di venerdì in viale Garibaldi, la via che da porta Montanara conduce a piazza Tre Martiri. Subito sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono saliti con l'autoscala per verificare lo stato del resto del cornicione e metterlo in sicurezza. Purtroppo non è il primo episodio di questo tipo. Già nelle settimane scorse, in altre vie del centro, erano accadute cose simili. In tutti i casi, fortunatamente, senza provocare feriti.
Altre notizie
verifiche alla linea elettrica
Linea interrotta nel pesarese: ancora disagi per chi viaggia in treno
di Redazione
vacanza da dimenticare
Turista 18enne palpeggiata in ascensore, condannato il portiere d'albergo
di Lamberto Abbati
Benessere fisico e mentale
Terza edizione de "La Camminata della Salute" all'alba in spiaggia
di Redazione
Mobilità sostenibile
Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini