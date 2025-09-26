Pezzo di cornicione cade da un palazzo. Vigili del Fuoco in via Garibaldi

Per fortuna quando è caduto dall'alto di un palazzo del centro storico di Rimini in strada non stava passando nessuno e il pezzo di cornicione è rovinato a terra senza ferire nessuno. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di venerdì in viale Garibaldi, la via che da porta Montanara conduce a piazza Tre Martiri. Subito sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono saliti con l'autoscala per verificare lo stato del resto del cornicione e metterlo in sicurezza. Purtroppo non è il primo episodio di questo tipo. Già nelle settimane scorse, in altre vie del centro, erano accadute cose simili. In tutti i casi, fortunatamente, senza provocare feriti.