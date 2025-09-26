Metromare e Cittadella dello Sport. Novità in consiglio comunale

Cantieri in stallo e cantieri attesi protagonisti del consiglio comunale riminese. Il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina ha chiesto aggiornamenti sul prolungamento del Metromare tra la stazione di Rimini e la Fiera. Dopo che lo scorso anno Patrimonio Mobilità Rimini si è vista costretta a risolvere per inadempienze il contratto con Italiana Costruzioni, la realizzazione, finanziata dal Governo per 60 milioni, è passata al Consorzio Integra, secondo classificato. Il progetto, ha spiegato l’assessore Mattia Morolli, è stato consegnato il 20 giugno ed è in fase di verifica da parte di un organismo certificato. L’iter, che coinvolge soggetti come Rfi, Anas, Arpae, è complesso ma PMR conta di aprire il cantiere tra la tarda primavera e l’inizio estate 2026. Per la realizzazione del tracciato, 4,2 chilometri in sede protetta accanto alla linea ferroviaria, dovrebbero volerci 700 giorni lavorativi. Almeno questa era la tempistica inizialmente prevista.

Ripartito il cantiere per la Cittadella dello Sport alla Gaiofana. Il progetto, in campo alla Responsible e in parte finanziato dal Pnrr, ha vissuto una estate tribolata a causa del legame tra la società e la vecchia proprietà del Rimini FC. Rispondendo al consigliere della Lega Loreno Marchei, l’assessore allo sport Michele Lari ha precisato che i lavori interrotti a luglio sono ripartiti il 17 settembre. Il comune effettuerà sopralluoghi settimanali per verificare l’avanzamento in base al cronoprogramma aggiornato fornito dalla società su richiesta dell’amministrazione. L’assessore ha chiarito poi che la concessione (come invece ventilato da più parti) non può essere ceduta da Responsible anche se può avvenire, ad esempio, la cessione di quote o di ramo d’azienda. Si tratta però di procedure che dovrebbero avere l’avvallo del comune che invece non ha avuto alcuna comunicazione al riguardo. "Ad oggi quanto detto in merito dalla proprietà della Building non trova in alcun modo conferma”. L’ultimazione dei lavori, salvo proroghe, deve avvenire “da contratto” entro il 19 dicembre ma il termine ultimo per non perdere i fondi Pnrr è il 31 marzo. Attualmente risulta completato il 32/35%. Numeri che lasciano l'amaro in bocca a Marchei: "in un anno è stato realizzato un terzo dell'opera e in sei mesi dovranno essere ultimati i restanti due terzi. Pensato ad un opera meno faraonica e più contenuta, forse avrebbe aiutato".

“Ciò che però va ribadito – ha sottolineato l’assessore - è che, di chiunque sia la colpa, se ci saranno ritardi, se mai dovessimo perdere i fondi PNRR, l’Amministrazione farà tutti i passi necessari perché chi dovesse sbagliare poi paghi”.

