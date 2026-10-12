Via del Ciclamino. Valeria Bartolucci a processo per le minacce alla Bianchi

Lo sfondo è sempre quello dell’omicidio di Pierina Paganelli ma la vicenda giudiziaria questa volta riguarda Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi. Un contenzioso nato quando la moglie di Louis Dassilva scoprì la relazione extraconiugale del marito con la Bianchi. Tre i capi d’accusa nei confronti della Bartolucci: per il primo, minacce aggravate, questa mattina il giudice del Tribunale di Rimini ha deciso per il processo ordinario fissando la prima udienza per il primo febbraio del 2027. Sarà invece il Giudice di Pace ad occuparsi dell’accusa di percosse (l'episodio fa riferimento ad una tirata di capelli). Infine “non luogo a procedere” per la tardività della querela in merito alla diffamazione aggravata.

L'accusa di atti persecutori era stata invece archiviata circa un anno fa dal gip per carenza degli elementi costitutivi del reato.

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