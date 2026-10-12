Struttura vecchia, blackout, servizi scarsi. Savioli: la protesta degli studenti

Gli studenti dell'alberghiero Severo Savioli di Riccione alzano la voce per avere una struttura scolastica più adeguata. "Da ben tre anni - scrivono - viene chiesto un riscontro e interventi concreti alla Dirigenza Scolastica nonostante i lavori vadano avanti da cinque anni; ma ad oggi nulla è cambiato e il diritto allo studio e al benessere psicofisico dei ragazzi continua a essere pesantemente compromesso".

Le criticità che evidenziano sono una struttura obsoleta, la convivenza forzata con i lavori di ristrutturazione che rende impossibile il normale svolgimento delle lezioni "a causa del rumore incessante, della polvere e dell'aria pesante, a cui si aggiungono i disagi provocati dal fumo dei lavoratori a ridosso degli spazi didattici". A ciò si aggiungono blackout continui "che bloccano la didattica multimediale per ore, lasciando le aule al buio", carenze igienico-sanitarie e strutturali. "durante i mesi invernali le aule raggiungono temperature eccessivamente fredde. Inoltre, la parte del plesso non ancora ristrutturata ha un solo bagno femminile e un solo bagno maschile, ciascuno dotato di un unico WC, per un totale di circa 50 studenti, con evidenti ripercussioni sul piano igienico. Sono stati rimossi persino i distributori di snack e acqua"

"Nonostante l'inaugurazione della nuova struttura e i ripetuti solleciti - lamentano gli studenti -, le classi della parte vecchia della sede sono state sistematicamente escluse da qualsiasi ipotesi di rotazione o trasferimento in spazi migliori. Anche quest'anno, con l'apertura ufficiale della nuova sede, sono state nuovamente dimenticate e costrette a rimanere in un ambiente non idoneo. Avendo esaurito i canali di dialogo interni senza ricevere risposte concrete, le classi hanno deciso di rendere pubblica la loro protesta".

La richiesta è molto chiara: "Chiediamo che l’ala vecchia della scuola venga definitivamente chiusa alle attività didattiche finché non sarà completamente ristrutturata, messa a norma, resa antisismica e pienamente accessibile a tutti gli studenti. Gli studenti non sono più disposti a frequentare una struttura che non garantisce gli standard minimi di sicurezza e dignità".