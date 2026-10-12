Annio Maria Matteini presenta "Progetti in cinquant’anni. Una vita d’architetto"

Martedì 13 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, si terrà la presentazione del libro Progetti in cinquant’anni. Una vita d’architetto (NFC Edizioni). Il volume ripercorre cinquant’anni di architettura, ricerca e vita dell’autore Annio Maria Matteini che dialogherà con Giuseppe Chicchi. La presentazione si inserisce nell’ambito della rassegna Libri da queste parti. Cinquant’anni di attività professionale, centinaia di progetti, ma anche una storia personale profondamente intrecciata con quella di Rimini, della cultura architettonica e dell’impegno civile.

La scheda del libro:

Il volume nasce dal desiderio di raccontare non soltanto il lavoro di un architetto, ma anche le esperienze, le persone e i momenti della vita che hanno accompagnato un lungo percorso professionale e umano. I progetti raccolti rappresentano soltanto una parte della produzione maturata in cinquant’anni di attività, ma sono stati scelti perché capaci di documentare esperienze significative, processi creativi e momenti particolarmente intensi della memoria dell’autore.

Il racconto prende avvio dagli anni universitari, dalla pratica presso lo studio dell’architetto Mario Ravegnani, dalle ricerche sull’Architettura Spontanea, pubblicate con Gabriele Basilico, e dal carteggio con Bruno Zevi. Da qui il libro segue il percorso che conduce dal primo all’ultimo progetto, intrecciando la vicenda professionale con quella personale.

Al centro del racconto c’è anche Rimini, quella degli anni della formazione e quella successiva, insieme al trasferimento a Milano, all’impegno politico nel Partito Repubblicano Italiano, alla storia della famiglia e ai ricordi più dolorosi, come la morte del fratello, scomparso a soli diciannove anni.

Sono oltre 300 i disegni e le fotografie che accompagnano il testo. L’obiettivo non è soltanto mostrare le opere, ma raccontarne le ragioni, le ricerche e i processi che hanno portato alla loro forma: il progetto diventa così uno strumento per comprendere un modo di intendere l’architettura e, insieme, una testimonianza di un’epoca.

Particolare rilievo assume inoltre il rapporto con l’Archivio dello studio Matteini, conservato nel Fondo Matteini presso la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, dove sono depositate le ricerche legate alle pubblicazioni, l’emeroteca, il carteggio e le fotografie del padre dell’autore. Il libro si pone dunque anche in continuità con un patrimonio documentario più ampio, contribuendo a conservarne e renderne leggibili le testimonianze.

Annio Maria Matteini, architetto, è nato nella Repubblica di San Marino il 16 gennaio 1944. La madre è Luisa Reffi dell’antica famiglia dei lapicidi sammarinesi e suo padre è Nevio, riminese, storico, giornalista e docente di storia e filosofia. Ha trascorso a Rimini gli anni della giovinezza, laureandosi al Politecnico di Milano ove ha svolto attività didattica con Vittoriano Viganò.

Nel 1971 ha fondato a Milano con il collega Gabriele Basilico, lo Studio d’architettura di via Brera 17, conducendolo poi autonomamente fino alla chiusura nel 2011. Vive a Milano e sul lago di Como, ma spesso anche a Rimini insieme a Gaia, sua figlia, con Andrea e con i nipoti Lorenzo e Rebecca.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini. it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 16 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Luciano Caminati

I demoni del Sepik, LC, 2024

in dialogo con Donato Monopoli

A seguire proiezione dell’omonimo video-documentario del regista Ugo Antonelli

Evento in collaborazione con Vite in Transito

Venerdì 23 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Oreste Delucca

Il grano e la vite nel Medioevo, Panozzo, 2026

in dialogo con Elisa Tosi Brandi

Martedì 27 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.00

Giampaolo Proni

Le fedeli d’amore, Amazon, 2026

in dialogo con Dalmazio Rossi

e

Daniela Muratori

Alici marinate, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Gianfranco Lauretano

Maggiori informazioni e aggiornamenti su

www.bibliotecagambalunga.it