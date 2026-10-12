Riparte il progetto di reinserimento lavorativo di donne con carcinoma mammario

Riparte a Rimini con una nuova edizione “Più unica di prima”, il progetto nato per accompagnare nel reinserimento lavorativo donne che hanno affrontato un carcinoma mammario, sostenendole nel percorso di ripartenza e nella costruzione di nuove prospettive professionali.

L’iniziativa, promossa da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Vici&C. S.p.A., leader nella progettazione, produzione e distribuzione di quadri elettrici, bordi macchina e sistemi per l’automazione industriale, in collaborazione con Associazione Crisalide e con il patrocinio dell’Ausl della Romagna, è stata presentata nel corso di un evento dedicato all’avvio della nuova edizione - dopo il successo della prima, che tra fine 2024 e 2025 ha supportato la ripartenza di 7 donne - e al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale.

Al centro dell’incontro, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini, l’invito alle imprese del territorio a diventare parte attiva del progetto fin dall’inizio, contribuendo alla costruzione di opportunità concrete di reinserimento lavorativo per le partecipanti.

https://www.icaroplay.it/programmi/piu-unica-di-prima-lavoro-per-donne-con-diagnosi-di-tumore-al-seno/

Percorso al via a novembre: le partecipanti saranno ricollocate nel mondo del lavoro in Vici&C. S.p.A e altre aziende

Il nuovo percorso, che avrà inizio a novembre, permetterà alle partecipanti di acquisire conoscenze su aspetti fondamentali per lo sviluppo del percorso occupazionale e di carriera come l’importanza delle competenze trasversali, i fattori del benessere organizzativo e il ruolo delle Risorse Umane nel creare un contesto di lavoro sicuro e inclusivo. Ad arricchire questa edizione sarà il contributo di Microsoft Elevate, che integrerà il percorso formativo con contenuti legati all’utilizzo consapevole dell’Intelligenza Artificiale.

Al termine del corso, le partecipanti saranno ricollocate nel mondo del lavoro presso Vici&C. S.p.A e altre aziende del territorio.

LE DICHIARAZIONI

Giuseppe Melucci, Direttore Centro Prevenzione Oncologica Rimini/Cattolica/Novafeltria: "Le più recenti evidenze scientifiche hanno progressivamente ampliato il concetto di percorso oncologico, che oggi comprende anche la fase della survivorship: una presa in carico che affianca al follow-up clinico il recupero della qualità della vita, del benessere psicologico, dell'autonomia personale e della partecipazione sociale. In questo contesto inserire le donne operate al seno nel mondo del lavoro rappresenta un fondamentale percorso di rinascita, che contribuisce a restituire piena integrità ed integrazione alle pazienti dopo la malattia".

Francesca Raggi, Direttrice ospedale di Rimini: "Questa iniziativa, unendo in rete l'azienda sanitaria locale e le realtà produttive del territorio, crea un ponte protetto e virtuoso tra cure mediche e reinserimento professionale, ponendo la donna al centro del percorso. La sinergia tra struttura sanitaria pubblica ed imprenditoria del territorio permette di sensibilizzare le aziende, promuovendo una cultura dell'inclusione che supera pregiudizi e timori legati alla salute e trasforma il lavoro in un prezioso strumento terapeutico di riscatto sociale e di ritorno alla normalità”.

Chiara Caudana, Key Regional Account di Gi Group: “Con la prima edizione di ‘Più unica di prima’ abbiamo accompagnato sette donne in un percorso di orientamento e formazione finalizzato al reinserimento professionale, con l’obiettivo di aiutarle a rimettersi in gioco e a tornare a guardare al futuro anche attraverso il lavoro. Nei mesi successivi abbiamo visto crescere attorno al progetto un interesse concreto da parte del territorio: lo scorso aprile oltre 40 aziende hanno partecipato a un momento di confronto dedicato alla possibilità di replicare questo modello e costruire percorsi condivisi. La nuova edizione nasce proprio da qui e punta a fare un passo in più, coinvolgendo le imprese fin dall’inizio perché possano diventare parte attiva del progetto e contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro per le partecipanti”.

Luca Vici, CEO e Amministratore Delegato di Vici & C. S.p.A.: “Per noi la sostenibilità significa assumerci una responsabilità concreta verso le persone e la comunità in cui operiamo. Con ‘Più Unica di Prima’ vogliamo trasformare i valori dell’inclusione e delle pari opportunità in occasioni reali di ripartenza, coinvolgendo anche le imprese del territorio nella costruzione di percorsi professionali capaci di restituire autonomia, fiducia e futuro. Crediamo che sia proprio attraverso iniziative come questa che un’azienda possa contribuire a creare valore duraturo e condiviso”.

Leonardo Piepoli, HR Director di Vici&C. S.p.A.: “Una persona non coincide con ciò che le è accaduto. Le competenze, il talento e la voglia di costruire il proprio futuro non si ammalano. Con ‘Più Unica di Prima’ non vogliamo offrire compassione o scorciatoie, ma strumenti, ascolto e opportunità concrete. Il nostro compito, come professionisti HR e come imprese, è guardare oltre la storia che una persona ha attraversato e riconoscere tutto quello che può ancora diventare”.

Una partecipante alle attività dell’Associazione Crisalide: “A Crisalide ho trovato coesione e libertà, lavoro e integrazione, comunità e uguaglianza. Sono state la terapia giusta. Crisalide trasforma il percorso in qualcosa di costruttivo, aiutando le donne nei molteplici aspetti legati alla malattia: dalle informazioni sulle tutele lavorative all'attività motoria, dall'alimentazione ai corsi creativi, manuali, teatrali, con tanti convegni mirati e persone specializzate”.

Federica Rossi, AI National Skills Director Microsoft Elevate: "In Microsoft Elevate crediamo che ogni persona debba avere l'opportunità di sviluppare le competenze necessarie per affrontare con fiducia i cambiamenti del mercato del lavoro. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di contribuire a Più Unica di Prima: offrire a donne che stanno affrontando il delicato percorso del rientro professionale l'opportunità di imparare a conoscere l'Intelligenza Artificiale significa aiutarle a rafforzare le loro competenze e ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e fiducia. Questa iniziativa rappresenta pienamente la missione di Microsoft Elevate. Il mio ringraziamento va a Gi Group e tutti i partner coinvolti per averci dato l'opportunità di farne parte".