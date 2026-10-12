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Scatta la campagna vaccinale anti influenza e anti Covid: tutte le info

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Redazione
   
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Da oggi, lunedì 12 ottobre, prende il via in Romagna la campagna di vaccinazione contro l’influenza. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza indipendentemente dall’età gestazionale e a quelle che hanno appena partorito, alle persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, ai conviventi dei soggetti fragili (anche se a loro volta già vaccinati), ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti in strutture assistenziali e lungodegenze di qualunque età, ai medici e agli operatori sanitari (compresi i medici e il personale sanitario in formazione), alle persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, ai donatori di sangue, ai volontari in ambito sociosanitario e a chi, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

https://www.icaroplay.it/programmi/dal-12-ottobre-parte-la-campagna-vaccinali-anti-influenza-e-anti-covid/

Come da indicazione della Regione Emilia-Romagna, sarà possibile vaccinarsi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna 2026/2027, dai servizi di igiene e sanità pubblica, dai servizi di pediatria di comunità e dalle farmacie convenzionate aderenti. Possono vaccinarsi in farmacia i cittadini maggiorenni che abbiano già ricevuto analoghe tipologie di vaccini e che, a seguito di valutazione dell’eleggibilità, risultino idonei alla vaccinazione in farmacia.

Per vaccinarsi presso gli ambulatori vaccinali per gli adulti dell’Ausl Romagna è necessario prenotare attraverso CUP, Cuptel e CUP Web/Fascicolo sanitario. Per le donne in gravidanza è previsto il libero accesso (senza prenotazione a CUP e senza impegnativa del medico curante) per la vaccinazione antinfluenzale in tutti gli ambulatori dei Servizi di Igiene Pubblica della Romagna, negli orari di apertura consultabili sul sito internet aziendale.

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