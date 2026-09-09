Via Coletti, Comune e PMR rinnovano l'accordo per parcheggio e campo sportivo

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Rimini e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini S.r.l. (PMR) per mantenere a disposizione della città due aree di via Coletti, di proprietà della società, già utilizzate da alcuni anni per servizi di interesse pubblico. Le due porzioni di terreno, per una superficie complessiva di circa 10.200 metri quadrati, ospitano rispettivamente un parcheggio pubblico gratuito, esteso per circa 3.600 mq, e un campo sportivo di circa 6.600 mq a servizio dell'adiacente impianto di San Giuliano.

L'intesa dà continuità a un utilizzo avviato nel 2022, quando il Comune aveva ottenuto le due aree in comodato e le aveva attrezzate per le rispettive funzioni: da un lato gli interventi necessari all'allestimento dell'area di sosta, dall'altro l'inserimento del terreno nel sistema degli impianti sportivi cittadini come spazio complementare al Campo San Giuliano. Alla scadenza del precedente accordo, l'Amministrazione ha confermato l'interesse a mantenere entrambe le funzioni, ritenute utili per il quartiere e per la città nel suo complesso, mentre PMR ha a sua volta espresso la disponibilità a proseguire il rapporto. Le parti hanno così concordato un nuovo comodato della durata di quattro anni.

L'obiettivo dell'operazione - spiega l'Amministrazione Comunale - è garantire continuità a due servizi già consolidati, evitando che aree pienamente attrezzate e utilizzate perdano la loro funzione. Il nuovo contratto conferma espressamente entrambe le destinazioni d'uso e autorizza il mantenimento delle strutture già realizzate per tutta la durata dell'accordo, preservando così sia il parcheggio gratuito sia lo spazio dedicato allo sport.

La collocazione dei due terreni, immediatamente funzionale alle attività già presenti nella zona, viene indicata come elemento determinante nella scelta di proseguire l'utilizzo pubblico delle aree, che risponde a due esigenze complementari: ampliare la disponibilità di sosta nel quartiere e rafforzare la dotazione di spazi per l'attività sportiva cittadina.

La gestione resterà suddivisa secondo le rispettive competenze: il Settore Mobilità seguirà l'area destinata a parcheggio, mentre il Settore Sistemi Culturali di Città continuerà a occuparsi del campo sportivo. Al Comune restano inoltre affidate la manutenzione ordinaria e straordinaria e la cura delle aree per l'intera durata del comodato.