Due anni di reclusione ed euro 2.100 di multa. È la condanna inflitta dal Tribunale di Rimini ad un agente venditore di auto di 48 anni residente a Cervia, ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata. I fatti risalgono al periodo compreso tra marzo e agosto del 2023. Secondo quanto accertato nel processo, l'uomo, sfruttando il proprio ruolo all'interno di una nota concessionaria auto di Rimini, si è appropriato del denaro versato dai clienti. Anticipi, saldi, depositi cauzionali e spese per le immatricolazioni dei veicoli: in totale oltre 26mila euro incassati direttamente anziché essere versati nelle casse dell'azienda.

Il giudice monocratico ha accolto la ricostruzione dell'accusa, riconoscendo le aggravanti dell'abuso di prestazione d'opera e del danno patrimoniale di rilevante gravità. Per il 48enne è stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena di cui usufruiva a seguito di una precedente condanna. Sul fronte civile, l'uomo dovrà risarcire l'azienda e il suo legale rappresentante con quasi 30 mila euro per il danno patrimoniale - somma dichiarata immediatamente esecutiva - oltre a 15 mila euro per danni non patrimoniali e alle spese legali. Piena soddisfazione per la decisione è stata espressa dai legali di parte civile, gli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, che hanno sottolineato come la sentenza restituisca la giusta riparazione a fronte di una fiducia aziendale reiteratamente violata. L'imputato era assistito dall'avvocata Pina Di Credico