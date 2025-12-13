Si introduce nella camera d'albergo e tenta di abusare di una 40enne

Sei anni di reclusione. E' questa la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, Luca Bertuzzi, per un pakistano di 33 anni che nell'aprile del 2023, a Rimini, si introdusse nella camera d'albergo dove alloggiava una 40enne iraniana e, dopo averla afferrata per i polsi e averle messo una mano sulla bocca, la spinse sul letto per consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. Non ci riuscì per merito della donna, che si oppose con tutte le sue forze inducendo il violentatore ad allontanarsi. L'imputato, però, dopo qualche ora, si sarebbe ripresentato davanti alla porta della stanza per minacciare di morte la vittima, che, ancora sotto choc, aveva allertato le forze dell'ordine.

Violenza sessuale e minaccia aggravata, questi i reati contestati al pakistano, difeso dall'avvocato Gianluca Tencati.