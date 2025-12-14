Incendio in appartamento. Nessun ferito, salvi anche i volatili

Sabato sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in Via Torre, nel comune di Bellaria-Igea Marina.

La prima squadra del comando di Rimini, supportata dall'autobotte, è arrivata sul posto e le fiamme avevano invaso un’appartamento al secondo piano, saturando l'ambiente di fumo.

Mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, sono riusciti a individuare e a salvare i due uccellini domestici: un cocorito e un canarino. Gli animali, nonostante il forte fumo, sono stati recuperati e affidati alle cure dei proprietari. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio. L'intervento ha permesso di circoscrivere i danni all'unità abitativa coinvolta. Sulla dinamica e sulle esatte cause che hanno innescato l'incendio, sono in corso le indagini.