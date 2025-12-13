Accusato di furto aggravato
Schermava l'antitaccheggio al centro commerciale. Arrestato 29enne
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Sab 13 Dic 2025 16:56 ~ ultimo agg. 17:01
E' stato notato dal personale di controllo di un negozio d'abbigliamento mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto capi per oltre 200 euro. A finire in manette al Centro Commerciale Le Befane di Rimini è stato un 29enne di origini marocchine accusato di furto aggravato. A bloccarlo sono stati i Carabinieri, immediatamente allertati. Il ragazzo per eludere il sistema anti-taccheggio aveva avvolto la merce in fogli di alluminio per poi nasconderla in uno zaino.
