  
Indietro
menu
menu

Accusato di furto aggravato

Schermava l'antitaccheggio al centro commerciale. Arrestato 29enne

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 13 Dic 2025 16:56 ~ ultimo agg. 17:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' stato notato dal personale di controllo di un negozio d'abbigliamento mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto capi per oltre 200 euro. A finire in manette al Centro Commerciale Le Befane di Rimini è stato un 29enne di origini marocchine accusato di furto aggravato. A bloccarlo sono stati i Carabinieri, immediatamente allertati. Il ragazzo per eludere il sistema anti-taccheggio aveva avvolto la merce in fogli di alluminio per poi nasconderla in uno zaino. 

Altre notizie
La squadra dell'SG Tiberius festeggia la vittoria (Foto @Alfio Sgroi)
Basket DR1

SG Tiberius-Anzola 73-62
di Icaro Sport
Il sindaco Sadegholvaad ai Sigismondo d'oro 2024
A Educaid e Salesiani

Sabato 20 dicembre la consegna dei Sigismondo d'Oro 2025
di Redazione
Simone Alberici, presidente del CRER FIGC LND
Lunedì alle 19:35 su Icaro TV

Gli ospiti di Calcio.Basket di lunedì 15 dicembre: in studio Simone Alberici
di Icaro Sport
Sergio Luise e Davide Denegri
Domenica alle 18 al Flaminio

Dole Rimini-Flats Service Bologna, la vigilia di Sergio Luise e Davide Denegri
di Icaro Sport
VIDEO
l'avvio del restauro dell'antico crocifisso trovato a Villa Verucchio
Un prezioso reperto

Un crocifisso dell'800 ritrovato a Villa Verucchio. Parte il restauro
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO