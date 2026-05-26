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Musica e concerti

Vasco- Mania: le tende davanti al Romeo Neri e la fila se davanti all'ingresso

In foto: dal profilo Instagram di Vasco Rossi
dal profilo Instagram di Vasco Rossi
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Redazione
   
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I cellulari in aria, le mani che ondeggiano e quelle note inconfondibili cantate a squarciagola in mezzo alla strada che diventano un inno alla musica, alla vita, che non è divertente se non è "spericolata". Proseguono da giorni ormai  le prove del "Komandante" allo stadio Romeo Neri di Rimini in vista della data zero del suo nuovo tour, in programma il 30 maggio. E sono centinaia le persone che già dalle prime ore del mattino si sono appostate davanti al Grand Hotel con la speranza di strappargli un selfie, mentre altri hanno preferito giocare d'anticipo, piazzando la propria tenda in posizione strategica già diversi giorni prima. Nel frattempo sui social il Blasco continua a pubblicare foto delle prove, senza però svelare quale sarà il brano che con cui aprirà lo show. E questa suspense non fa che accrescere l'attesa, anzi la vera e propria Vasco-Mania che ormai da giorni impera in città




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