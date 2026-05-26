I divulgatori protagonisti del web: Geopop arriva al teatro Galli

Arriva a Rimini “Incontra Geopop: School Edition”, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Dopo Bari e Napoli, il tour nazionale approda venerdì 29 maggio al Teatro Galli dalle 10, per un evento interattivo fatto di racconti, quiz, sfide e momenti di confronto, in cui la scienza diventa occasione di dialogo e scoperta.

la locandina

Un’occasione che le scuole riminesi hanno accolto con entusiasmo, con il teatro che sarà gremito di studenti e studentesse per questo speciale appuntamento.

L’iniziativa nasce dall’esperienza di Geopop, il progetto di divulgazione scientifica che negli ultimi anni ha costruito una delle più grandi community italiane dedicate alla conoscenza scientifica. Protagonisti sul palco sono il fondatore di Geopop Andrea Moccia e l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi figura di riferimento internazionale nel campo dell’ingegneria aerospaziale. La sua presenza offrirà agli studenti un esempio concreto di passione, competenza e determinazione, oltre che un messaggio forte sul superamento degli stereotipi di genere nelle professioni scientifiche. Tra gli ospiti anche la figlia Elvina Finzi, a sua volta ingegnera nucleare con doppia laurea con lode al Politecnico di Milano e all’ENSTA di Parigi, anche lei da tempo impegnata sul fronte dell'uguaglianza di genere nell'accesso alle discipline STEM.

La tappa riminese vede la partecipazione dell’orchestra degli studenti del Liceo Einstein (Eyos), che proporrà performance musicali ispirate alla scienza nell’ambito della Settimana della Musica.

L’obiettivo del progetto è promuovere curiosità, spirito critico e orientamento consapevole verso le materie STEM, offrendo ai ragazzi occasioni concrete di incontro con il mondo della ricerca e dell’innovazione.