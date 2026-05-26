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UNA ROTONDA PER SIMONCELLI

Riccione, dieci nuove intitolazioni tra rotatorie, viabilità e impianti sportivi

In foto: Riccione
Riccione
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Redazione
   
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La Giunta comunale ha approvato dieci nuove intitolazioni dedicate a rotatorie, aree di circolazione e luoghi pubblici della città. Il provvedimento punta a valorizzare la memoria collettiva, l’identità urbana e il legame con la storia, lo sport e la vita sociale del territorio. Le nuove denominazioni interesseranno diversi punti della città. Tra queste, la rotatoria situata tra viale San Martino e viale Limentani sarà intitolata “Rotonda per le Donne”, accogliendo le richieste avanzate negli ultimi anni da associazioni e cittadine per una maggiore presenza femminile nella toponomastica cittadina.

La rotatoria collocata tra viale Da Verazzano e l’inizio di viale Limentani prenderà il nome di “Rotonda del Mare”, mentre quella situata su viale D’Annunzio, all’intersezione con viale Angiolieri e adiacente a piazzale Salvador Allende, sarà denominata “Rotonda Lido Marano”, richiamando uno dei luoghi simbolo della costa riccionese. Nuove denominazioni anche nella zona nord della città: la rotatoria tra viale Tortona, viale Piemonte e il termine di viale Saluzzo diventerà “Rotonda del Fattore”, quella posta tra vilea Circonvallazione, viale Cagliari e viale Formia sarà intitolata “Rotonda della Pesa”.

Sempre lungo la Circonvallazione, la rotatoria all’incrocio con viale Toscana e viale Frosinone prenderà il nome di “Rotonda dell’Ospedale”, mentre quella situata tra viale Abruzzi e viale Cassino sarà denominata “Rotonda dei Pini”. Particolarmente significativa l’intitolazione della rotatoria tra viale Gradara e viale dell’Ecologia a Marco Simoncelli, in accoglimento della richiesta presentata dalla Fondazione Marco Simoncelli 58. Un omaggio a un campione profondamente legato al territorio e rimasto nel cuore della comunità riccionese. Il nuovo asse viario posto tra la Rotonda del Vajont e il confine con il Comune di Coriano sarà invece denominato “Viale Trevignano”.

Il provvedimento prevede inoltre l’intitolazione del Circolo Tennis comunale a Pierino “Piero” Serafini, figura storica del tennis riccionese che ha contribuito alla crescita sportiva della città e alla formazione di numerosi giovani atleti. “Con queste dieci nuove intitolazionidichiara l’amministrazione comunaleRiccione rafforza il legame tra la città, la sua memoria e la propria identità collettiva. La toponomastica rappresenta uno strumento importante per valorizzare luoghi, storie e persone che hanno contribuito alla crescita della comunità. Le scelte approvateprosegue l’amministrazionenascono anche dall’ascolto del territorio e dalla volontà di riconoscere simboli profondamente legati alla città, alla cultura del mare, allo sport e alla vita dei quartieri.” Le nuove denominazioni diventeranno efficaci dopo il previsto nulla osta della Prefettura di Rimini, come stabilito dalla normativa vigente in materia di toponomastica.

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