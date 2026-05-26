  
Indietro
menu
menu

organico da ripianare

Vigili del Fuoco, il CO.NA.PO. rilancia l'allarme: coi tagli sicurezza a rischio

In foto: repertorio @Vigili del Fuoco
repertorio @Vigili del Fuoco
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Bruno Rigoni, segretario provinciale del sindacato autonomo CO.NA.PO., torna a denunciare i rischi di "collasso operativo" già denunciato lo scorso 18 maggio con quanto accaduto la notte di sabato 23 maggio, quando il dispositivo di soccorso provinciale è stato drasticamente ridotto a causa della mancanza di personale.
Rigoni cita i numeri dei tagli operati nel turno notturno di sabato scorso:
• Sede Centrale di Rimini: ridotta da 12 a 11 unità.
• Distaccamento di Cattolica: ridotto da 5 a 4 unità.
• Distaccamento di Novafeltria: ridotto da 5 a 4 unità.
• Distaccamento Aeroportuale: ridotto da 10 a 9 unità.
"Scendere sotto gli standard minimi di sicurezza significa mettere a rischio sia i cittadini che gli stessi operatori", dichiara Rigoni. "La riduzione di un solo vigile in distaccamenti strategici come Cattolica e Novafeltria
compromette la composizione minima della squadra di partenza, limitando la capacità operativa immediata in caso di incendi o incidenti complessi".
Il CO.NA.PO. Rimini ribadisce che "la sicurezza del territorio non può essere gestita al ribasso e chiede interventi urgenti
e straordinari per ripianare gli organici del comando riminese, prima che l'avvio della stagione estiva aggravi
ulteriormente la situazione".

Altre notizie
Gianni Mattioli
Fu sottosegretario e ministro

Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
nella notte a rimini

Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Publiphono, stagione al via
Addio a "radio vacanza"

Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO