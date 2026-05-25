in via flaminia
Anziano seduto in mezzo alla strada rischia di essere investito. Soccorso
In foto: L'intervento di Polizia e 118
di Redazione
1 min
Momenti di apprensione nella prima serata di lunedì a Rimini. Un uomo anziano, infatti, si è seduto a terra in mezzo alla strada, su via Flaminia, a pochi passi dal palazzetto dello sport. Secondo alcune testimonianze, l'anziano era in evidente stato d'ebbrezza ed è stato nella stessa pericolosa posizione per oltre un'ora. Fortunatamente nessun veicolo che transitava sulla trafficata arteria lo ha investito. Diverse le segnalazioni che sono arrivate alle forze dell'ordine. Poco dopo le 21 sono giunte sul posto due auto della polizia e un'ambulanza. C'e voluto tempo e pazienza da parte degli agenti e dei sanitari per convincerlo a salire sul 118 per tutti i controlli sanitari del caso.
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