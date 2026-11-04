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venerdì manifestazione

Vandalismi a scuola. L'Arma incontra gli studenti e rivolge appello agli autori

In foto: vandalismi a scuola a Villa Verucchio
vandalismi a scuola a Villa Verucchio
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Redazione
   
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Proseguono a Villa Verucchio le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dei vandalismi che hanno pesantemente danneggiato la scuola media Pazzini. I militari della compagnia di Novafeltria stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per recuperare elementi utili. Nella mattinata di mercoledì alcuni rappresentanti dell’Arma sono stati nelle classi della scuola media per incontrare gli studenti e far loro capire la gravità dei gesti commessi e invitare i responsabili a presentarsi in caserma accompagnati dai loro genitori.
Intanto la scuola reagisce alla ferita subita. Venerdì mattina alle 10,30 ci sarà una manifestazione nel parco davanti al plesso di via Tenuta, che coinvolgerà docenti, personale, studenti e famiglie. “I recenti episodi – scrive la dirigente Susanna Boiani – ci hanno portati a chiederci cosa è la scuola. Per noi docenti significa partecipazione e, perciò, la stessa domanda, è stata posta ai nostri studenti e vogliamo condividere con voi le loro risposte. Una manifestazione in favore della nostra scuola: un luogo ferito, ma sempre pronto a ricostruire e ad accogliere la sua comunità”. Alla ripresa delle lezioni studenti e studentesse hanno riflettuto su rispetto, solidarietà, senso civico, bellezza e durante la manifestazione di venerdì con letture pensieri e riflessioni daranno voce alla domanda “cos’è per noi la scuola?”. A questa lettura corale seguiranno gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.

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