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Indagini internazionali

Furti in cinque esercizi riminesi. Latitante 44enne arrestato a Londra

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Redazione
   
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Un cittadino italiano di 44 anni, di origini brasiliane, è stato arrestato a Londra dalle autorità britanniche. Era ricercato dal dicembre 2023 in virtù di una condanna definitiva per furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, con una pena residua da espiare di due anni e un mese di reclusione.

I reati contestati sono stati commessi tra il 2012 e il 2015 ai danni di diversi esercizi commerciali del Centro Italia, con cinque episodi registrati a Rimini, due a Pesaro e due a Perugia. Le indagini della Procura generale di Perugia, svolte insieme alla Divisione S.I.R.E.N.E. e alla National Crime Agency britannica, hanno permesso di rintracciare il latitante. Il 44enne è ora in carcere nel Regno Unito in attesa delle procedure di consegna all'Italia.

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