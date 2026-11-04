Furti in cinque esercizi riminesi. Latitante 44enne arrestato a Londra
Un cittadino italiano di 44 anni, di origini brasiliane, è stato arrestato a Londra dalle autorità britanniche. Era ricercato dal dicembre 2023 in virtù di una condanna definitiva per furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, con una pena residua da espiare di due anni e un mese di reclusione.
I reati contestati sono stati commessi tra il 2012 e il 2015 ai danni di diversi esercizi commerciali del Centro Italia, con cinque episodi registrati a Rimini, due a Pesaro e due a Perugia. Le indagini della Procura generale di Perugia, svolte insieme alla Divisione S.I.R.E.N.E. e alla National Crime Agency britannica, hanno permesso di rintracciare il latitante. Il 44enne è ora in carcere nel Regno Unito in attesa delle procedure di consegna all'Italia.