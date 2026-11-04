Natale a Rimini, tra mare d'inverno e centro: si accendono spiaggia e luminarie

A Rimini si avvicina l'apertura degli eventi natalizi. Domenica 15 novembre si accende infatti "Il mare d'inverno", l'iniziativa curata da Piacere Spiaggia Rimini; mentre da sabato 21 novembre si accenderanno i 100 chilometri di luci natalizie cittadine. E sabato 28 novembre via al maxi villaggio di Natale nella spiaggia libera di Piazzale Boscovich, che sarà il cuore "vista mare" delle festività. Selezionato tramite avviso pubblico, la struttura di circa 3.000 metri quadrati, interamente al coperto, riscaldata e progettata per la totale accessibilità, ospiterà l'Ice Village fino al 17 gennaio e il grande Presepe di sabbia fino al 10 gennaio. La rappresentazione della natività per la 18esima edizione ha come tema "The wall of life-Il muro della vita". All'ingresso del tendone di 750 metri quadri, i visitatori saranno accolti da una parete di sabbia alta quattro-cinque metri da cui emergeranno circa 30 sculture tra i due e i cinque metri raffiguranti personaggi storici e contemporanei.

Ci sarà un omaggio speciale a San Francesco nell'ottavo centenario della morte con una fedele riproduzione di Assisi, e nemmeno i riferimenti alla città, tra cui la storica visita del Papa a Rimini dell'agosto scorso. A realizzare il Presepe è un team di sei scultori di fama internazionale provenienti da Russia, Bulgaria e Spagna. E durante la prima settimana di apertura, il pubblico potrà eccezionalmente prenotare una visita per vedere gli artisti all'opera. Nell'Ice village trova invece spazio la pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto di 600 metri quadrati, con oltre 700 paia di pattini a noleggio, l'assistenza dei "maestri pinguini" e un calendario di serate "On ice" con dj-set.

Sul lato mare, una cupola riscaldata e parzialmente trasparente sarà lo scenario di feste, spettacoli musicali gratuiti e mostre interattive. In tutto il villaggio saranno inoltre attivi "hotcorner" per ristoro e snack. Infine lo chapiteau bianco e rosso, come da tradizione, dell'Happy circus, che proporrà due spettacoli pomeridiani al giorno, e il tradizionale Mercatino, raccordati tra loro da una piazzetta impreziosita da una scultura di sabbia dedicata a un personaggio simbolo di Rimini.

Il percorso luminoso di "Un mare d'inverno" accompagnerà le passeggiate lungo il mare, di giorno e di sera, anche grazie a 30 panchine e alla mostra "Spiagge mobili" con le opere di 20 artisti sulla duna sopraelevata, dal Bagno 1 al Bagno 63. Per l'accensione dei 100 chilometri di luci cittadine sabato 21, piazza Cavour ospiterà uno spettacolo di musica e luce, con il conto alla rovescia che porterà a fare brillare tutta la città da Torre Pedrera a Miramare. Per piazza Cavour un "cielo di luci aeree"; all'Arco d'Augusto un imponente allestimento scenografico della Natività; e come grande novità l'Annunciazione. In piazza Tre Martiri si rinnova la tradizione con un maestoso albero di Natale alto 18 metri, mentre torna la cascata luminosa sul grande platano accanto al Teatro Galli. Luci anche sulle alberature di piazza Malatesta e sulla scalinata dell'Arena Francesca da Rimini.