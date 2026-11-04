A Santarcangelo torna la Fiera di San Martino in due "formati" diversi

La fiera di San Martino, o meglio la Fiera dei becchi, torna ad animare Santarcangelo, da sabato a mercoledì prossimo. Dal Palio della piada alla Sagra dei cantastorie, dall’osteria contadina alle tombole sono tanti gli appuntamenti che arricchiranno i cinque giorni di evento. Nelle strade e nelle piazze del paese ci saranno 400 espositori di cui 100 dedicati al cibo, quelli con i prodotti gastronomici tipici della Romagna saranno contraddistinti dal colore rosso. Per tre giorni, sabato domenica e l’11,ci sarà una “grande fiera”, gli altri due giorni l’area espositiva sarà un po’ ridotta e concentrata in zona pedonale, per non rinunciare al clima di festa ma per ridurre i disagi alla viabilità. A presentare l'evento il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli, Franco Foschi di Blu Nautilus e il presidente della Pro Loco di Santarcangelo Filiberto Baccolini.

Per Sacchetti “Il risultato è una manifestazione conosciuta ormai ben al di fuori dei confini locali e nazionali, un successo che nasce anche dalla consapevolezza del fatto che non conta la quantità delle proposte ma soprattutto la qualità delle persone. San Martino è ormai diventata la Fiera della Romagna intera, per questo ringrazio Blu Nautilus e tutti coloro che stanno partecipando alla realizzazione della manifestazione, non solo rispetto alle proposte organizzative, culturali e commerciali ma anche rispetto alle necessità logistiche, sanitarie e di sicurezza”.

Da quest’anno, infatti, la Fiera – che conta 400 espositori di cui 100 dedicati al cibo – ha previsto un sistema di identificazione. “Il grande sforzo logistico è invece finalizzato a tre obiettivi principali: garantire una gradevole fruizione della fiera da parte dei visitatori, tutelare il giusto guadagno degli operatori commerciali e salvaguardare i residenti dai disagi. È ovvio che si tratta di coniugare esigenze che spesso sono in contrasto, e dal tentativo di fornire una risposta a queste necessità che quest’anno abbiamo deciso due impostazioni diverse, la “grande Fiera” e il “Mercato di San Martino” che ci consente di non rinunciare alla Fiera di San Martino ma al tempo stesso rispettare le esigenze di residenti e lavoratori che, nei giorni del lunedì e del martedì, potranno contare su modifiche alla viabilità più ridotte, e al tempo stesso tutelare gli ambulanti dei mercati settimanali” spiegano i promotori.

Per il presidio saranno coinvolte circa 100 persone contemporaneamente, tutte coordinate da Control Room, tra addetti alle informazioni, addetti ai varchi, ambulanze, vigilanza notturna, Polizia locale, Forze dell’ordine, volontari di Protezione civile e dell’associazione dei Carabinieri, Croce Rossa

Anteprima venerdì 6 novembre alle 18 e inaugurazione alle ore 11 di sabato 7 novembre, sotto le corna appese all’arco Ganganelli. Proprio le corna sono il simbolo folkloristico che accompagna lo spazio in piazzale Francolini, il Villaggio dei cornuti appunto, che quest’anno si arricchisce anche di una nuova proposta: la tombola dei cornuti, a cura del Palatombolone di Savignano, che sarà estremamente goliardica e fuori dal comune. Nei giorni di Fiera, il centro città diventerà un grande spazio con osterie a cielo aperto, ma come sempre sarà presente anche una consistente offerta commerciale di tutti i tipi: dal mercato ambulante agli artigiani, dalla campionaria alle opere dell’ingegno. L’altro polo di eventi sarà invece il tradizionale spazio in piazza Ganganelli che ospiterà le iniziative più tradizionali ma anche proposte originali: martedì 10 ottobre alle ore 21 torna la Veglia di San Martino con la poesia dialettale romagnola, il giorno seguente, mercoledì 11 novembre, la 57esima edizione della Sagra dei Cantastorie, l’evento nazionale che ormai da decenni si svolge a Santarcangelo in occasione della Fiera di San Martino. Nel fine settimana, invece, l’area eventi ospiterà due serate speciali, dedicate a Francesco Guccini, il cantastorie dell’Appennino, e Faber, Fabrizio De André, il cantastorie dell’Anima. Anche il Palio della Piada si svolgerà nell’area eventi di piazza Ganganelli

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, oltre al presidio degli agenti della Polizia locale, dell’associazione dei carabinieri, degli steward che collaborano con Control Room, dei volontari della protezione civile e della Croce Rossa, l’Amministrazione comunale ha messo a punto alcune disposizioni volte a limitare gli assembramenti, occasioni di pericolo e garantire la migliore convivenza possibile tra fiera, avventori, residenti e attività economiche del centro. Tra queste, il divieto di consumo e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro, il divieto di utilizzo di dispositivi di amplificazione da parte degli ambulanti e di organizzare di effettuare manifestazioni temporanee all’esterno dei locali e nelle relative pertinenze da parte dei pubblici esercizi e le disposizioni dedicate agli artisti di strada che, presi accordi con gli organizzatori, saranno collocati al Campo della Fiera.