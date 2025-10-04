  
danni ingenti

Vandali in azione a Santarcangelo, presa di mira una tabaccheria

In foto: I tre vandali in azione
I tre vandali in azione
di Lamberto Abbati   
Sab 4 Ott 2025 19:22 ~ ultimo agg. 19:35
Tempo di lettura 1 min
Vandali in azione nella notte tra venerdì e sabato a Santarcangelo, dove è stata presa di mira una tabaccheria in via Braschi. Poco prima dell’una, tre ragazzi hanno danneggiato gli arredi esterni del locale, presi a calci e scagliati contro la vetrina e il distributore automatico di sigarette, distruggendo tutto ciò che capitava a tiro.

Una scena parzialmente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio. Provvisoria la stima dei danni, comunque elevati, che dovrebbero superare i 10mila euro. L'allarme della tabaccheria ha messo in fuga i tre vandali prima dell'arrivo dei carabinieri, che hanno avviato un'indagine. Amareggiato il titolare, finito già sotto attacco dei vandali alcuni mesi fa. In quell'occasione ad essere stata danneggiata era stata un’altra sua attività, in via Pascoli, sempre a Santarcangelo.

