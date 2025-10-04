  
Dal 6 ottobre

Riccione, ripartono i lavori sui marciapiedi di Viale D’Annunzio

In foto: lavori in viale d'Annunzio
lavori in viale d'Annunzio
di Redazione   
Sab 4 Ott 2025 15:13 ~ ultimo agg. 15:20
Tempo di lettura 2 min
Dopo l’interruzione estiva riprendono, da lunedì 6 ottobre, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio a Riccione. L’intervento mira a migliorare la sicurezza pedonale e l’accessibilità urbana. Durante i lavori sarà attivato il senso unico alternato con semaforo nei tratti interessati.

Il primo tratto, completato prima dell'estate, ha interessato i marciapiedi dal porto canale a viale Catalani. Da lunedì si passerà al tratto tra viale Catalani e viale Paisiello. Sarà demolito il vecchio marciapiede e rifatto con un adeguamento per favorire il passaggio delle persone con disabilità. Davanti a negozi e hotel sarà posata una pavimentazione in pietra. Prevista anche la piantumazione di nuovi alberi, il rifacimento delle aiuole con betonelle drenanti e l’installazione di una nuova illuminazione pubblica. 

In questi mesi Riccione è interessata da numerosi cantieri che confermano la scelta della nostra amministrazione di investire in manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e nuove infrastrutture in tutti i quartieri della città - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Ogni intervento, dal rifacimento dei marciapiedi alla rigenerazione degli spazi pubblici, risponde a un obiettivo chiaro e condiviso: migliorare la qualità della vita urbana, rendere più sicuri, accessibili e sostenibili i luoghi che viviamo ogni giorno”.

