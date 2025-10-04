Domenica di burrasca: allerta arancione per il forte vento

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per vento, criticità costiera e stato del mare per domenica che ricomprende la Provincia di Rimini. Nella prima parte della giornata è previsto un aumento della ventilazione che riguarderà i rilievi appenninici con venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 km/h) e la fascia costiera con venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell'onda superiore a 3,20 m. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, tenendo conto anche dell'assenza della duna invernale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore

Sul portale della Regione, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche indicazioni e consigli utili su come comportarsi in caso di forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Nel Comune di Rimini è invece attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso che si può attivare iscrivendosi al sito web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.