Università di Bologna prima tra gli atenei italiani e 130° al mondo

Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani nel Per il sesto anno consecutivo, l'è alnel World University Rankings di Times Higher Education , una delle più prestigiose classifiche universitarie internazionali.

A livello mondiale l’Alma Mater guadagna invece 16 posizioni, passando dal 146° al 130° posto. Negli ultimi quattro anni sono state 29 le posizioni scalate.

"Primati come questo sono per noi soprattutto un riconoscimento del prezioso e costante impegno della nostra grande comunità: è grazie alle capacità formative, scientifiche e professionali di colleghe e colleghi se possiamo continuare a competere e a crescere a livello internazionale", commenta il Rettore Giovanni Molari. "Sono risultati che ci invitano a continuare su questa strada, rafforzando la qualità della didattica, della ricerca e dei servizi per studentesse e studenti, senza rinunciare alla nostra identità di grande Ateneo pubblico, aperto e inclusivo".

Analizzando i singoli indicatori della classifica finale, l’Università di Bologna si distingue per la qualità della didattica dove raggiunge il 105° posto a livello mondiale con una crescita del 2,1%. Cresce poi del 5% l’indicatore su contesto e reputazione dell’ambiente di ricerca, portando l’Alma Mater al 132° posto. Bene anche profilo e apertura internazionale (+4,7%) e rapporti con il mondo delle imprese e del lavoro (+3,4%).

La graduatoria prende in esame 2191 università, di cui 54 italiane. Al mondo sono circa 26 mila le università attive.

“Un risultato che conferma la qualità del nostro sistema universitario e ne sottolinea allo stesso tempo la crescita e l'evoluzione costante, a dimostrazione di un contesto accademico che affronta le sfide della contemporaneità con rigore e professionalità”. Così commenta il vicepresidente della Regione con delega all’Università, Vincenzo Colla. “Al Magnifico Rettore, Giovanni Molari, e a tutto il personale dell’Università di Bologna- aggiunge Colla- i miei complimenti, anche a nome della Giunta della Regione Emilia-Romagna”.