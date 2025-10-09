Studentato alla ex Corderia: i lavori corrono, consegna a breve

Avanzano spediti i lavori per realizzare una nuova residenza universitaria nell'area dell'ex Corderia di Viserba. La consegna del fabbricato all'Amministrazione comunale è prevista infatti entro il mese di marzo 2026. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Settori Educazione e Urbanistica del Comune e la società Renco, soggetto attuatore del Piano Particolareggiato Ex Corderia.

Il progetto riguarda il recupero del fabbricato storico che costituisce il portale di ingresso al comparto, edificio già previsto in cessione gratuita all'Amministrazione comunale dalla convenzione urbanistica sottoscritta nel 2011. La destinazione a studentato è stata formalizzata con un'appendice alla convenzione stipulata nel febbraio 2025, che ha definito l'anticipazione della cessione gratuita del fabbricato al Comune entro il 30 marzo 2026.

La struttura ospiterà 9 alloggi distribuiti sui due piani dell'edificio, con spazi comuni condivisi, per un totale di circa 24-30 posti letto. Il numero definitivo, fa sapere l'amministrazione, sarà concordato con ERGO, l'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori che gestirà lo studentato.

La ristrutturazione prevede l'adeguamento del fabbricato alle normative edilizie vigenti, con l'uso di materiali e tecnologie moderne. L'edificio sarà allacciato al teleriscaldamento presente nel comprensorio che consente una maggiore efficienza energetica.

L'operazione, ricorda il Comune, si inserisce nelle politiche per potenziare l'offerta abitativa per gli studenti universitari fuori sede che rappresentano oltre il 44% degli iscritti al Campus di Rimini.

Il progetto di rigenerazione urbana alla ex Corderia, preparato da Residence Viserba società del Gruppo Renco, prevede un parco pubblico, palazzine a tre - cinque piani e villette unifamiliari per un totale di circa 250 appartamenti.