G20 Spiagge, proposta di legge Comunità Marine inserita nei lavori parlamentari

La proposta di legge per il riconoscimento dello status di “Città Marine (e lacustri)” è stata inserita ieri nel calendario dei lavori della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. Si tratta di una prima, fondamentale vittoria per il G20 Spiagge – l’associazione delle maggiori città balneari italiane – che ha lavorato incessantemente per questo obiettivo fin dalla sua nascita, sei anni fa. La proposta, fortemente voluta da tutte le sindache e i sindaci, mira a dare risposte concrete alle esigenze specifiche dei comuni costieri. Le 23 comunità marine del G20 Spiagge attirano da sole ben 50 milioni di presenze turistiche, pari al 12% delle presenze complessive in Italia.

“Noi sindache e sindaci siamo tutti molto soddisfatti per la calendarizzazione di una proposta di legge che ora proseguirà il proprio percorso alla Camera dei Deputati” afferma Roberta Nesto, Coordinatrice nazionale del G20 Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti. “Con tutti i colleghi potremo finalmente dare risposte efficaci alle esigenze dei nostri comuni: noi affrontiamo il flusso turistico delle nostre località, dette a fisarmonica perché passano da qualche decina a qualche centinaio di migliaia di persone nel corso delle stagioni, con crescenti difficoltà. Avremo modo, con questa legge, di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini residenti, salvaguardando lavoro, reddito e vivibilità dei nostri centri. Avremo, così, ancora maggiore cura ed energia verso i nostri ospiti.”

Daniela Angelini, sindaca di Riccione e delegata per il G20 Spiagge al Commercio, esprime particolare entusiasmo per l’esito raggiunto: “Questa tappa arriva proprio dopo che Riccione ha avuto l’onore di ospitare, solo pochi giorni fa il summit sul Commercio del G20 Spiagge. Questo è un risultato che ci riempie di speranza: contiamo davvero che questa calendarizzazione possa rappresentare un passaggio fondamentale per arrivare a un risultato che sarebbe determinante anche per località come Riccione, che ogni anno affronta sfide uniche per garantire servizi e qualità della vita ai residenti e al contempo un’accoglienza di altissimo livello ai milioni di turisti. Continueremo a lavorare con il massimo impegno per concludere positivamente questo iter.”

Il network attiverà le proprie competenze e la sua dichiarata trasversalità politica per arricchire e concludere al più presto il confronto che prenderà il via a breve in Commissione. Le comunità marine che fanno parte del G20 Spiagge sono: Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste.