Una via al buio a Sant'Andrea in Besanigo. I cittadini chiedono intervento

Da circa tre mesi Via A. Toscanini in zona Sant'Andrea in Besanigo a Coriano è al buio. A denunciare il disservizio dell’illuminazione pubblica sono alcuni residenti: "alcuni tratti sono illuminati solo dalle luci delle abitazioni private e i cittadini sono costretti a dotarsi di mezzi di fortuna (torcia dei telefonini) per non inciampare durante una passeggiata o per fare rientro a casa". Il motivo sarebbe il danneggiamento di alcuni cavi elettrici interrati durante i lavori in corso per la fibra. "Il problema si presenta quotidianamente ormai da 3 mesi - spiegano i cittadino che chiedono risposte al sindaco - senza che le segnalazioni effettuate dai cittadini (che hanno utilizzato il numero indicato dal Comune) abbiano ottenuto risultati. Ad oggi la situazione non è stata risolta. Resta da capire se l’intervento sia già in programma"