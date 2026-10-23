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Una via al buio a Sant'Andrea in Besanigo. I cittadini chiedono intervento

In foto: via Toscanini al buio
via Toscanini al buio
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Redazione
   
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Da circa tre mesi Via A. Toscanini in zona Sant'Andrea in Besanigo a Coriano è al buio. A denunciare il disservizio dell’illuminazione pubblica sono alcuni residenti: "alcuni tratti sono illuminati solo dalle luci delle abitazioni private e i cittadini sono costretti a dotarsi di mezzi di fortuna (torcia dei telefonini) per non inciampare durante una passeggiata o per fare rientro a casa". Il motivo sarebbe il danneggiamento di alcuni cavi elettrici interrati durante i lavori in corso per la fibra. "Il problema si presenta quotidianamente ormai da 3 mesi - spiegano i cittadino che chiedono risposte al sindaco - senza che le segnalazioni effettuate dai cittadini (che hanno utilizzato il numero indicato dal Comune) abbiano ottenuto risultati. Ad oggi la situazione non è stata risolta. Resta da capire se l’intervento sia già in programma"

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